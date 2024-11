Quifinanza.it - Jannik Sinner vince le Atp Finals di Torino, tutti i numeri del suo 2024 da record

Sempre di più numero uno.conquista le Atpdibattendo in finale lo statunitense Taylor Fritz al termine di un tabellone dominato, diventando così il primo italiano are il “torneo dei maestri”. L’ennesimo traguardo storico del fuoriclasse altoatesino, raggiunto davanti al pubblico italiano, per consolidare il suo posto sul trono del tennis mondiale.Il trionfo agli AtpCon la conquista degli Atp, da primo giocatore classe 2000 arle e primo senza perdere un set dall’impresa di Ivan Lend del 1986,chiude un’annata da sogno, consolidando il suo primato in cima al ranking e dimostrando ancora una volta di essere il tennista più forte del mondo.“Voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino” sono state le parole dialla fine della finale vinta per 6-4; 6-4 contro lo statunitense Taylor Fritz.