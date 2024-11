Panorama.it - Italian Design Icons 2024: il meglio del design italiano torna a Shanghai

Si alza il sipario sulla 9ª edizione di(IDI), un evento che celebra l’eccellenza delo e che quest’anno si terrà dal 22 al 24 novembre presso l’800 Show di, nel cuore del quartiere di Jing’an. Organizzata da Eastant Communication & Events e ispirata da DP Group, la mostra si conferma una piattaforma di riferimento per tecnologia, innovazione e creatività Made in Italy.Il tema di quest’anno, "Manufacturing Value - Inclusiveness, Innovation, and Sustainability", riflette l’importanza di unlungimirante, capace di coniugare sostenibilità e inclusività. L’evento si preannuncia come un punto di incontro privilegiato per professionisti, accademici e appassionati, offrendo una ricca programmazione che include conferenze, workshop e tavole rotonde con esperti di settore.