Innovation Village | premi ai progetti di economia circolare Vince Limitless la carrozzina verticalizzante

Eneaa miglioridi, laalla moda è il progetto vincitore della sesta edizione diAward, che si è svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli. Il progetto nasce da un’esigenza personale di Alessio Sanso?, leccese, che vive la sua vita tra sedia a rotelle e dispositivi medici. Fisioterapista, docente universitario e ricercatore clinico, due anni fa ha iniziato la ricerca per una sedia a rotelle che gli permettesse di essere piu? libero e fargli guardare la vita da una prospettiva diversa, ”verticale” come tutti e con la possibilita? di muoversi elettricamente senza l’uso delle mani. Ha quindi dato vita insieme a un amico designer a una sedia a rotelle futuristica, basandosi sulle proprie esigenze: un oggetto che possa essere utilizzato da chiunque come micromobilita?, nelle citta? intelligenti, con un design alla moda.