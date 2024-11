Iodonna.it - In prima tv martedì 19 alle 23.30 su Nove arriva Fuori dai margini, il documentario di Save the Children che racconta le storie di riscatto di alcuni ragazzi cresciuti in quartieri svantaggiati. Un lavoro realizzato per i 10 anni dei Punti Luce, i centri che accompagnano nella crescita bambini e adolescenti in zone ad alta povertà educativa. Aiutandoli a coltivare la speranza e a sviluppare i loro talenti

Nicole è un’adolescente timida, che grazie al judo sta recuperando fiducia in se stessa. Samuel aveva un problema alimentare, ed è stato aiutato a uscirne attraverso un percorso personalizzato. Alim ora fa l’università, ma non ha dimenticato il Puntoche l’ha aiutato a superare una tragedia familiare e a diventare più forte. Sonodeiprotagonisti didai, ildatheper il decennale dei suoi, che19 sarà intv su23.30.thelancia l’allarme dipendenza online per i più giovani: lo smartphone dai 6X «Volevamo cogliere l’occasione per dare voce aie agli operatori ere ilche facciamo.