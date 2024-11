Quifinanza.it - Immobiliare sempre più green, è boom di healthy buildings. Le tecnologie più sostenibili

Leggi su Quifinanza.it

C’è un trend che in in questi ultimi anni in Italia sta investendo il mercatoe, trasversalmente, quello. Si chiama “wellness real estate”: per chi non ne avesse mai sentito parlare, è un fenomeno che sta concretamente trasformando il mercato globale delle costruzioni, segnando una rapida e costante crescita della domanda di immobili, residenziali e commerciali, capaci di incorporare il fattore benessere nel design, nellee nei materiali da costruzione. Edifici e abitazioni, insomma, per vivere meglio, e in modo più sostenibile.Secondo un recente report stilato dal Global Wellness Institute, il mercato mondiale del wellness real estate supererà entro il 2028 i 900 miliardi di dollari, con un tasso di crescita record del +108% nel periodo compreso tra il 2023 e il 2028.