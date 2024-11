Ilfattoquotidiano.it - Il 2024 di Sinner ha numeri da leggenda: la sua stagione tra le migliori nella storia del tennis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il sipario su questanon è ancora calato, c’è ancora una Coppa Davis a Malaga da disputare, con l’Italia protagonista e campione in carica. Quello che però il trionfo di Jannikalle Atp Finals di Torino ha concluso è il calendario del circuito. Ilè stato l’anno della consacrazione per l’azzurro. Un viaggio lungo undici mesi, dal torneo 250 di Brisbane all’appuntamento torinese con i8 giocatori della classifica mondiale, che ha segnato l’inizio di una nuova era del, la fine di un’altra e il sorgere di un regno tricolore.Il titolo di Maestro è stato perla ciliegina sulla torta, il trionfo conclusivo di un anno vissuto da dominatore, che non solo è storico per ilitaliano (e questo sarebbe scontato dirlo), ma che si inserisce anche tra le grandi annate del passato.