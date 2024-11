Ilnapolista.it - Guarin: «All’Inter la mia routine era: dormire, allenarmi, ubriacarmi. Mi cacciarono da Milano»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex Inter Fredyha raccontato a Caracol Television del suo periodo difficile vissuto adovuto alla dipendenza dall’alcol.: «la miaera:. Mida»«Nella mia mente c’era la morte, ero convinto che sarei morto. Bevevo in casa, in discoteca e al ristornate, quella era la m**da, sapevo che stavo sbagliando nel mio lavoro e nella mia responsabilità familiare. Dormivo, mi allenavo e bevevo, e così ogni giorno. Dissero al mio agente che dovevo andare via da, sentivo che non avevo limiti».Finì poi in Cina:«Portai 16 persone per mettere insieme lì il mio gruppo in Cina. Non avevo idea dei soldi che guadagnavo, i soldi non andavano sul mio conto, vivevo con i premi e questo mi dava una vita di lusso. notti brave, feste, yacht, aerei, ho buttato via i soldi».