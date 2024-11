Inter-news.it - Guarin a cuore aperto: «Inter, mi ubriacavo prima della partita. Portato via da Milano»

Fredy, ex centrocampista dell’, ha parlato aalla TV colombiana Caracol Television, raccontando i suoi problemi con l’alcolismo e, addirittura, un tentativo di suicidio.PROBLEMI DI ALCOLISMO – Fredyapre il suo racconto con il periodo in cui giocava all’, durante il quale ha iniziato ad accusare problemi con l’alcolismo. Tanto da portarseli anche in campo, poi, ovviamente, anche fuori: «In Italia ho iniziato a farmi un nome e da lì iniziò una questione diversa fuori dal campo. Inizialmente gestivo la cosa molto bene: midue giorni, poi scendevo in campo, segnavo uno o due gol e la squadra vinceva. Bevevo a casa, in discoteca, al ristorante. Sapevo che stavo sbagliando, anche con la mia famiglia. Ho fallito in tutto: obiettivi calcistici e personali.