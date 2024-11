361magazine.com - Grande Fratello, Federica delusa dalla confessione di Alfonso: “Potevi evitare”

Petagnarivelazioni diD’Apice ai coinquilini. Ecco cosa è emerso nelle ultime oreha confessato ad alcuni inquilini di aver baciato, proprio il giorno prima dell’ingresso in Casa di Stefano, l’ex tentatore di Temptation Island. Il giovane concorrente ha dichiarato: “Se mi vedi così non è per Stefano, ma per certe cose successe prima. No, non prima di entrare al. Sto parlando di qui! Però non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei. Se ci siamo baciati? Ecco. Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi.