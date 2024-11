Iltempo.it - Gli 80 anni de Il Tempo, il convegno con il ministro Urso e gli ad delle grandi aziende

Ilcompie 80e continuano gli eventi per celebrare un traguardo così importante. Martedì 19 novembre a Palazzo Wedekind, storica sede del giornale a Piazza Colonna a Roma, si svolgerà a partire dalle 17.30 l'incontro «L'importanzainfrastrutture» con tanti ospiti a partire dalImprese e del Made in Italy Adolfoche sarà intervistato dal direttore Tommaso Cerno. Al centro del confronto tra i due - «Le pietre d'angolo del futuro» - ci saranno le sfide del Paese e in particolare come l'Italia sta immaginando lo sviluppo di rete ferroviaria, telecomunicazioni, autostrade tradizionali e telematiche, energia e intelligenza artificiale. Questioni cruciali nel determinare fin da adesso i prossimi decenni. Ciascuna scelta in questi settori comporta opportunità e costi.