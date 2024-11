Quifinanza.it - G20 a Rio, Meloni annuncia 40 miliardi di investimenti nel bilaterale con Lula

A Rio de Janeiro, nello storico forte di Copacabana, Giorgiae Luiz Inácioda Silva si sono incontrati alla vigilia del G20 per unche guarda al rafforzamento dei legami tra Italia e Brasile. Al centro del confronto, temi economici e di cooperazione strategica: infrastrutture, energia e scambi commerciali.ha colto l’occasione per invitarea tornare in Brasile, proponendo un meeting tra imprese dei due Paesi per esplorare nuove opportunità di crescita condivisa.Il G20 brasiliano, il primo dopo il ritorno di Donald Trump sulla scena politica, si snoda in tre sessioni in due giorni: fame e povertà, riforma della governance globale e transizione energetica.sarà protagonista nella prima e nella terza sessione, con un’agenda che sottolinea il ruolo dell’Italia su sicurezza alimentare ed energia sostenibile, due pilastri della strategia tricolore.