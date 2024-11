Ercolanoesplosione | 3 morti e dispersi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.58 Una forte esplosione si è verificata in uno stabile a Ercolano. Sono almeno tre iaccertati, ma si contano alcuni. Lo scoppio si sarebbe verificato in un capannone all'interno del quale con ogni probalità erano presenti fuochi d'artificio. Le cause del disastro sono ancora da verificare. Dal luogo dell'esplosione si leva un'alta colonna di fumo visibile da grande distanza. Il capannone si trova in una zona isolata rispetto al centro abitato. Presenti sul posto vigili del fuoco,ambulanze e carabinieri.