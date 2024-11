Elezioni Umbria Proietti strappa la Regione al centrodestra | ecco chi è la nuova presidente

Leggi su Open.online

Civica, ma con un anima di centrosinistra, come la coalizione che si è riunita intorno al suo nome. Lo spoglio è ancora in corso, ma più prosegue più si amplia il divario tra Stefania, la sindaca di Assisi, e Donatella Tesei,uscente che ha mancato il secondo mandato. La leghista è stata una meteora nella storia elettorale della: è stata l’unica amministratrice dia governare l’. Che, adesso, torna al suo tradizionale “rosso”. La lista più votata, in questa tornata, è quella del Partito democratico, a metà scrutinio data al 30%, mentre nel 2019 fu il Carroccio il primo partito del territorio, col 36,9%. Era un’altra era politica. Ma alla vigilia del 17 e del 18 novembre, nessuno si aspettava una vittoria con un margine che, a metà dello scrutinio, si aggira sui cinque punti percentuali.