Elezioni regionali in Umbria, la sindaca di Castel Ritaldi aggredita al seggio

Elisa Sabbatini,di, ha denunciato di essere statafuori dalmentre si stava recando a votare per lein. «Mi ero fermata al cancello della scuola per parlare con alcune persone prima di entrare quando questa donna, per uscire, si è fatta largo dandomi una spallata, poi se ne è andata dicendo qualcosa che non ho capito. Lo spazio per passare c’era, invece ho percepito il colpo che mi è stato dato», ha raccontato la prima cittadina rieletta a giugno per una civica di centrodestra. Dopo la botta si è recata a votare e poi al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto, dove le sono state diagnosticate contusioni a spalla e sterno guaribili in sette giorni. L’episodio è avvenuto domenica 17 novembre davanti ad alcuni testimoni, poi lunedì Sabbatini si è recata dai Carabinieri per la denuncia.