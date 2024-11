Dune | Prophecy recensione delle prime quattro puntate della serie HBO

Leggi su Cinefilos.it

HBOCon, HBO ci riporta nel vasto e affascinante universo creato da Frank Herbert, e di recente esplorato al cinema da Denis Villeneuve con i suoi film (in fase di scrittura dovrebbe esserci anche il terzo capitolo). La, disponibile su Sky e NOW dal 18 novembre 2024 con il primo episodio, ci invita a un viaggio che precede di 10.000 anni la nascita di Paul Atreides, concentrandosi sulle originipotente sorellanzaBene Gesserit. Basata sul romanzo Sisterhood ofdi Brian Herbert e Kevin J. Anderson, lasegue le vicende legate alle sorelle Valya e Tula Harkonnen, accomunate dal sangue e da un innegabile affetto, ma divise da ambizioni e strategie su come ottenere i propri risultati.racconta un mondo tra potere e introspezioneNonostante lasi proponga l’importante ambizione di raccontare l’origine di uno degli aspetti più affascinanti dell’universo di, la nascitaBene Gesserit, lanon ha l’aria solenne che invece Villeneuve ha adottato per il suo sguardo al franchise.