Dune: Prophecy, intervista a Travis Fimmel: "Oggi la verità fa molta più paura della menzogna"

"Il mio personaggio vuole dimostrare che le cose materiali non contano". L'attore è Desmond Hart, soldato dai misteriosi poteri che ha un solo scopo: distruggere le Bene Gesserit. Su Sky e NOW dal 18 novembre. Ambientata 10mila anni primanascita di Paul Atreides, interpretato da Timothée Chalamet nell'adattamento cinematografico di Denis Villeneuve,è un prequel, che si concentra sulla Sorellanza delle Bene Gesserit, lo stesso ordine a cui appartiene Lady Jessica (Rebecca Ferguson), madre di Paul. Disponibile su Sky e NOW, la serie porta sullo schermo il romanzo Sisterhood of, scritto da Brian Herbert (figlio di Frank) e Kevin J. Anderson. La storia racconta i primi anniSorellanza, guidata all'epoca da Valya Harkonnen (Emily Watson) e sua sorella Tula (Olivia Williams).