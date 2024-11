Danza torna nella Capitale Tango to Rome | dal 20 al 24 novembre

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 nov. (askanews) – Dal 20 al 24a Roma “to”, manifestazione giunta alla sua quinta edizione che portaalcune stelle delinternazionale. Per quattro giorni, lezioni, show, miloghe aperte a tutti, dai ballerini diesperti e professionisti, ai principianti. Due le location, il The Living e l’Hotel Capannelle; si avrà l’opportunità di vedere dal vivo esibirsi e di iscriversi a una lezione con tre coppie di fama mondiale come Vanesa Villalba e Facundo Pinero, che hanno partecipato al Buenos AiresFestival; i campioni mondiali Jonathan Saavedra e Clarisa Aragon e Sebastian Bolivar e Cynthia Palacios. Inoltre, tra i tanti a esibirsi, anche gli italiani Giulia Galante e Matteo Piscitelli, coppia di maestri di Roma, Pablo Garcia e Roberte Beccarini, Andrea Lomartire e Monica Di Pietro, Roberto Castrucci e Alessia Leoni, Denny Fernandez e Matilde Beccaria, Mariano Navone e Daniela Ayala, Andrea Angione e Claudia del Greco, Giampiero Cantone e Stefany Ortiz.