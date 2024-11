Gaeta.it - Controlli della Polizia Locale a Roma: oltre 1.400 irregolarità e multe per la malamovida

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un intenso fine settimana ha visto ladiCapitale in prima linea per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nei luoghimovidana. L’operazione si è concentrata su aree critiche, infliggendo sanzioni e chiusure a chi non ha rispettato le regole. Attraverso un lavoro rigoroso, gli agenti hanno messo in luce numerosi comportamenti illeciti che minacciano la tranquillità pubblica e la sicurezza dei cittadini.Sanzioni e provvedimenti nelle zonemovidaNel corso delle operazioni, le zone più caldemovida, come Ponte Milvio, Rione Monti, San Lorenzo e Trastevere, hanno subito un attento monitoraggio.20 sanzioni sono state comminate per violazioni, in particolare legate alla vendita e somministrazione di alcolici.