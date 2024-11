Lanazione.it - Colletta Alimentare, in Toscana 385 tonnellate di cibo raccolte

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 18 novembre 2024 – Sempre in prima fila, quando c’è da donare. Sabato scorso, laha risposto con entusiasmo alla 28ª Giornata nazionale della, un evento che da quasi tre decenni rappresenta un simbolo di solidarietà e condivisione. Con 493 supermercati coinvolti e oltre 10mila volontari attivi, la regione ha raccolto 385di, un risultato straordinario che testimonia appunto la grande generosità dei toscani. Un gesto di comunità che unisce L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Banco, si inserisce nel contesto della Giornata Mondiale dei Poveri, richiamando il messaggio di Papa Francesco di aprire il cuore e le mani verso chi vive in difficoltà. In tutta Italia, sono stati oltre 12mila i supermercati partecipanti e decine di migliaia i volontari, tra cui giovani, studenti e membri di associazioni locali.