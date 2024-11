Ilrestodelcarlino.it - Colletta alimentare. In provincia raccolti 58mila chili di prodotti: "Un gesto che fa bene"

Oltre mille volontari hanno coperto 93 supermercati della, sabato, "e anche quest’anno laha superato i risultati dell’anno scorso del 5-6 per cento" racconta soddisfatto il coordinatorele Paolo Cesanelli. Da Civitanova a Camerino, sono stati donatidialimentari, contro i 55mila dell’anno scorso. Nelle Marche, si è arrivati a 255mila, quasi il 10 per cento in più rispetto ai 236miladel 2023. "Hanno collaborato Agesci, focolarini, protezioni civili, Caritas, associazioni combattentistiche, Comunione e liberazione, Rotary e Lions, giovani e adulti per essere presenti in tantissimi supermercati – prosegue Cesanelli –. Ormai la giornata dellaè come una consuetudine, e su dieci persone che entravano nei supermercati forse uno o due chiedevano ancora cosa fosse, gli altri già conoscevano il progetto e ringraziavano per l’opportunità.