Chicago PD | Uno dei protagonisti aveva fatto il provino per interpretare Capitan America

Gli uomini e le donne dell’Unità di Intelligence della polizia disono supereroi in carne e ossa, quindi sembra giusto sapere che un membro del cast si è candidato per il ruolo di uno dei più grandi supereroi Marvel del MCU.Per 12 stagioni, Patrick John Flueger ha interpretato Adam Ruzek nello show e ha conquistato il pubblico con questo ruolo, ma se un’audizione del suo passato fosse andata bene avremmo potuto conoscerlo per un personaggio iconico completamente diverso. Si scopre infatti che Flueger haunper quello che sarebbe diventato uno dei personaggi più importanti del Marvel Cinematic Universe:.Proprio così, pochi anni prima di arrivare alla polizia di, Flueger si è proposto per il ruolo di Steve Rogers e hailper il ruolo principale in Captain: Il primo vendicatore nel 2011.