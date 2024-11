Fanpage.it - Calhanoglu infortunato con la Turchia: come sta il giocatore dell’Inter e quante partite può saltare

Nella partita di sanato-Galles, Hakanè stato sostituito per un problema all'inguine. L'Inter ne ha richiesto il rientro ma il centrocampista è rimasto a disposizione di Montella per il match di martedì contro il Montenegro. Solo al rientro ad Appiano si avrà la certezza che l'infortunio non sia grave anche se è già in forte discussione la sua presenza per Verona-Inter di sabato pomeriggio.