Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci 2024-2025: programma e date di tutte le tappe

Leggi su Oasport.it

Si apre una nuova stagione per ladeldicon gli sci, un’annatache molto avrà da dire e tutto da vivere. Si riparte da Stefan Kraft vincitore della kermesse in campo maschile e da Nika Prevc che ha invece avuto la meglio tra le donne.La ripartenza è affidata a Lillehammer, che inaugura unche avrà una cadenza praticamente settimanale, almeno al maschile, mentre ilfemminile è stato per certi versi strutturato in maniera incomprensibile in termini di trasferimenti intercontinentali. Rimane il fatto che sarà un’annata tutta da seguire, con l’Italia che qualche speranza in più di trovare buoni risultati ce l’ha.Ladeldicon gli sci prenderà il via da venerdì 22 novembre a Lillehammer e si chiuderà il 30 marzo a Planica, in Slovenia.