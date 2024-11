Gaeta.it - Alessandro Gocciadoro trionfa all’Ippodromo delle Capannelle: vincitore di due corse di alto livello

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sabato scorso, l’Ippodromoa Roma è stato testimone di un evento imperdibile per gli appassionati del trotto, doveha messo in scena una performance che ha confermato la sua straordinaria padronanza nel mondo dell’ippica italiana. Il pluricampione ha dominato le duedi gruppo dedicate ai cavalli di quattro anni, mostrando la sua superiorità anche in ambito europeo.il gran premio tino triossi: un gioco da ragazzi per executiv ekIl primo trionfo si è verificato nel prestigioso Gran Premio Tino Triossi, con un montepremi di 154.000 euro . Quiha scelto di guidare Executiv Ek, il cui risultato è stato ben al di sopraaspettative. Sin dall’inizio della corsa, il driver emiliano ha impostato un ritmo tirato, avvantaggiandosi rapidamente rispetto agli avversari.