Xbox Game Pass rivelati gli 8 giochi che lasceranno il servizio il primo dicembre 2024

Microsoft ha rivelato attraverso l’app diper PC e mobile gli 8cheil catalogo die PCtra un paio di settimane, precisamente dalla giornata dell’1. Tra i titoli cheilin abbonamento del colosso americano troviamo Remnant: From the Ashes e The Walking Dead: The Final Season.Scopriamo qui di seguito iverranno rimossi daldal:While the Iron’s Hot – PC,Series XS e OneSpirit of the North: Enhanced Edition – PC,Series XSThe Walking Dead: The Final Season – PCRemnant: From the Ashes – PC, cloud,Series XS e OneConan Exiles – PC,Series XS e OneCoral Island – PC,Series XSRollerdrome – PC,Series XSSoccer Strory – PC,Series XS eOneAggiungiamo che tutti gli abbonati adpossono sfruttare lo sconto del 20% riservato a tutti iinclusi nel, così da aggiungerli alla propria libreria digitale e poterli giocare ogni volta che lo si desidera, di conseguenza anche dopo la loro rimozione.