Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Taranto: muore un uomo di 41 anni

Facebook WhatsAppTwitter Undi 41ha perso la vita in seguito a un graveavvenuto sulla Statale 7, nei pressi dello svincolo per Laterza, in provincia di. La notte scorsa, la vittima ha subito ferite letali a bordo di un’auto, gettando nello sconforto la comunità locale e suscitando l’attenzione delle autorità.La dinamica dell’L’si è verificato ieri sera in un tratto della Statale 7, un’arteria trafficata che collega diverse località pugliesi. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima era alla guida di una Fiat Punto. Per motivi ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato con una Volkswagen Touareg, che viaggiava nella medesima direzione. Il violento impatto ha causato gravi da entrambe le auto, ma fortunatamente il conducente della Touareg non ha riportato lesioni.