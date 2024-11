Gaeta.it - Tragico incidente a Milano: uomo muore dopo un misterioso collasso in strada

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In unevento verificatosi a, undi 52 anni ha perso la vita mentre rientrava a casa, lasciando la compagna visibilmente scossa. L’è avvenuto ieri sera, intorno alle 22, in via Giovanni Ameglio, nella zona Nord Ovest della città. Le circostanze che circondano la sua morte destano preoccupazione e sono oggetto di indagini da parte delle autorità.Le circostanze del decessoSecondo quanto riportato, l’stava percorrendo la via con la compagna quando ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato a terra. Prima di chiedere alla compagna di attenderlo, ha espresso l’intenzione di andare a prendere delle birre. Questo dettaglio ha reso ancora più surreale e drammatico il momento successivo, in cui la donna si è trovata a fronteggiare la morte improvvisa del partner.