Calciomercato.it - “Soldi più Zirkzee”, si chiude subito: Conte beffa la Juve

L’olandese esploso a Bologna potrebbe lasciare il Manchester United già nel calciomercato invernalepotrebbe tornare in Serie A già a gennaio. Il Manchester United lo avrebbe già scaricato, anche perché – come riferiscono in UK – l’olandese non sembra gradito al neo tecnico Ruben Amorim.al Napoli:e scambio,mette ko la(LaPresse/Ansa) – calciomercato.itLo United vorrebbe utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Gyokeres, la macchina da gol dello Sporting Cp e ‘fedelissimo’ dello stesso Amorim. Ma i portoghesi potrebbero non aprire alla cessione dello svedese nel calciomercato di gennaio, e lo stessonon accettare in ogni caso il trasferimento a Lisbona.Ecco perché tutti gli scenari sono possibili. Vedi l’apertura a un prestito, con magari annesso diritto di riscatto.