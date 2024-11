Gaeta.it - Riapre il ristorante del Glacier 3000: una nuova gemma alpina sostenibile in Svizzera

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, stazione sciistica situata a Les Diablerets, in, si prepara a brillare diluce grazie alla riapertura del suo, completamente ristrutturato dopo un incendio nel 2022. Questa struttura, che si erge a 3.000 metri d’altitudine, non è solo un luogo di ristoro ma una vera e propria manifestazione di sostenibilità e innovazione architettonica. Il celebre architetto Mario Botta ha guidato questo ambizioso progetto, che punta a combinare il rispetto per l’ambiente con un design moderno e funzionale.Un progetto architettonico all’avanguardiaLastruttura delè un esempio di come l’architettura possa interagire positivamente con l’ambiente. La facciata meridionale delè stata dotata di oltre 600 pannelli fotovoltaici, che costituiscono una microcentrale solare, rendendo l’edificio energeticamente autosufficiente.