Più libri Più liberi 2024 dedicherà l'incontro di chiusura della fiera al ricordo di Michela Murgia

è mancata il 10 agosto 2023 a causa di una forma di adenocarcinoma renale, che l’ha portata via a soli cinquantun anni. Eppure, il lascito artistico e spiritualescrittice e attivista originaria di Cabras resta più vivido che mai nel cuore di chi l’ha conosciuta personalmente, o di chi ha apprezzato il suo lavoro. Per questo motivo, quest’anno PiùPiùha deciso di dedicare al suoconclusivorassegna.LaNazionalePiccola e Media Editoria, arrivata alla sua edizione numero ventitré, si terrà dal 4 all’8 dicembrealla Nuvola di Fuksas. Il programma di quest’anno ruoterà intorno a “La misura del mondo”. A ispirare la curatrice Chiara Valerio è stato Il Milione di Marco Polo; in occasione dei settecento anni dalla sua morte, il tema sarà «Da Il Milione ai romanzi classici contemporanei, questa edizione sarà dedicata all’immaginazione che è misura esatta del mondo».