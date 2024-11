Cityrumors.it - Pedro e la voglia di continuare a stupire. Poi punge i cugini: “Grazie Roma…”

L’attaccante spagnolo della Lazio si sta regalando una seconda giovinezza con la maglia biancoceleste con prestazioni incredibili per qualità e continuitàNel magic moment che sta attraversando la squadra allenata da Marco Baroni in questo inizio di stagione, risplende la stella di, l’attaccante spagnolo di 37 anni che continua a, con un rendimento impressionante e che sta spingendo l’allenatore a dargli sempre più fiducia. L’ex Barcellona sta disputando la migliore stagione da quando è alla Lazio e i tifosi lo ripagano con un affetto incredibile per un feeling che emoziona.di: “Roma.” – Cityrumors.it – AnsafotoHa giocato in alcune delle squadre più forti al mondo, ha vinto 25 trofei tra Barcellona, Chelsea e nazionale spagnola nel corso di una carriera straordinaria, ma non ha nessunadi smettere di divertirsi e soprattutto dia provare a vincere cercando di chiudere il cerchio di una avventura calcistica da far vedere ai più giovani di cui la Lazio adesso è l’ultima luminosa tappa.