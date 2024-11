Secoloditalia.it - Notte di bombardamenti sull’Ucraina: 120 missili e 90 droni, la Polonia fa decollare i caccia

La Russia ha effettuato durante laattacchiconda crociera,balistici e, in particolare vicino al confine polacco. “Uno dei più potenti” attacchi aerei mai lanciati dalla Russia, ha dichiarato stamani il ministro degli Esteri ucraino, Andryi Sybiha. “La Russia ha lanciato uno dei suoi più grandi attacchi aerei:contro città pacifiche, civili dormienti, infrastrutture essenziali”, ha denunciato Sybiha. In ragione di questa attività laha annunciato, nelle ultime ore, di aver fattodegli aerei da combattimento e mobilitato “tutte le forze e le risorse disponibili” per proteggere il proprio territorio dairussi lanciati contro l’Ucraina. Il Comando centrale polacco ha scritto su X: “A causa del massiccio attacco da parte della Federazione Russa, che ha effettuato attacchi conda crociera,balistici econtro strutture, tra l’altro, nell’Ucraina occidentale, sono iniziate le operazioni di aerei polacchi e alleati nel nostro spazio aereo”.