Ilveggente.it - Norvegia-Kazakistan, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita dell’ultima giornata della fase a gruppi dellae si gioca domenica alle 18:, probabili.La roboante vittoria ottenuta sul campo della Slovenia ha rilanciato le ambizioni di promozione diretta delladel bomber Haaland, che però pur avendo nell’ultima giornata l’impegno sulla carta più facile contro il– tra l’altro già retrocesso – dipenderà anche dal risultato dell’Austria, rivale per la promozione nellaA.(LaPresse) – IlVeggente.it Lainfatti verrà promossa se batterà ile l’Austria non vincerà o, in ogni caso, se l’Austria dovesse perdere. Allaè garantito almeno lo spareggio per la promozione.