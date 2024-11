Iodonna.it - Nel film di fasntascienza con Léa Seydoux ispirato a Henry James le persone vengono private delle emozioni. E amare diventa impossibile

«Come sarà il mondo tra vent’anni? Il 2044 è il futuro più prossimo a cui potevo pensare. Quando ci arriveremo saranno certamente cambiati i nostri comportamenti, non le cose. La struttura architettonica in cui mi trovo oggi, da cui le parlo, sarà ancora qui, nello stesso posto. Ma chi la abiterà probabilmente chiederà all’intelligenza artificiale di risolvere i suoi problemi». “Un bel mattino” con Lea, il trailer X Bertrand Bonello (in questi giorni in Italia, a Palermo per il festival Efebo d’oro), fantasista del cinema francese, autore di unsu Yves Saint Laurent e di un racconto sulle case chiuse, con The Beast, “la bestia” (al cinema dal 21 novembre),alla novella del 1903 di, La bestia nella giungla, immagina un 2044 senz’altro angosciante, fatto di solitudini e rimpianti, ma semplice, minimalista.