Tvpertutti.it - Myrta Merlino «sostituita a Pomeriggio 5»: arriva Serena Bortone?

Leggi su Tvpertutti.it

La conduzione di5 da parte disembra essere giunta al capolinea. Dopo una stagione e mezza di risultati altalenanti, Mediaset pare intenzionata a dare una svolta allo storico talk show, come rivelato dal giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del magazine Oggi. La scelta di affidare5 allaera stata accolta con grande entusiasmo nel settembre 2023, quando aveva raccolto l'eredità di Barbara d'Urso mandata via da Pier Silvio Berlusconi. I numeri non hanno premiato questa scommessa. Gli ascolti TV oscillano tra il 12% e il 15% di share, ben lontani dal 20% e oltre stabilmente conquistati dal diretto concorrente di Rai1, La Vita in Diretta. Va riconosciuto, però, cheha avuto l'occasione di avere raggiunto picchi del 29% di share riuscendo a superare il contenitore di Alberto Matano.