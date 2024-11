Ilfattoquotidiano.it - Moratti di nuovo in corsa per Milano? Lei: “C’è un pressing del partito, ma è presto per parlarne”. E Tajani conferma

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Letiziapunta a tornare a Palazzo Marino dopo la debacle alle Comunali didel 2011? L’interessata non lo esclude. E neppure Forza Italia. “C’è unda parte del. Comunque è prematurooggi, mancano due anni”, ha detto la presidente della consulta nazionale di Forza Italia a margine di un incontro. E a chi l’ha incalzata ha risposto: “È una cosa che decidono tutti i partiti. Non fatemi dire cose, mancano due anni”.Sulla stessa scia Antonioche nella stessa occasione ha preso le distanze dalle parole di Roberto Calderoli della vigilia (“il linguaggio di Calderoli non mi appartiene, non è il mio linguaggio; sull’autonomia abbiamo detto tutti che cosa pensiamo; dobbiamo essere sempre prudenti”). Quanto alle candidature per la guida i, “ci sono ancora parecchi mesi prima di eleggere ilsindaco di, Letiziacertamente lo ha fatto bene, è una donna di grande prestigio e ha le carte in regola per essere candidata e per vincere, ma il discorso è ancora prematuro.