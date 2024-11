Laverita.info - Lo stallo Ue ora è tutto nel campo spagnolo

Leggi su Laverita.info

I veti incrociati non si scioglieranno fino al 20 novembre, quando Teresa Ribera sarà sentita in Parlamento a Madrid sull’alluvione di Valencia. Manfred Weber e Antonio Tajani mostrano ottimismo. Elly Schlein continua il balletto su Raffaele Fitto e ripete: «No a scivolamenti a destra».La bocciatura di parti della riforma, ad esempio sui Lep, rende non ammissibile il referendum sull'autonomia.Lo speciale contiene due articoli.