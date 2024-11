Lapresse.it - Libano, animalisti salvano un cucciolo di leone dai raid e dagli abusi

Sara è undi, il quinto ad essere stato evacuato daldal gruppo di soccorso locale ‘Animals Lebanon’ da quando è iniziata la guerra in Medioriente il 7 ottobre scorso. L’esemplare di quattro mesi e mezzo è arrivato, dopo un lungo viaggio, in una riserva di fauna selvatica in Sudafrica. Glisono riusciti a salvarla dopo aver notato sui social dei video pubblicati da un uomo libanese di Baalbek nei quali riprendeva se stesso mentre sfilava con la piccolassa. Il proprietario è stato quindi segnalato alla magistratura e costretto a consegnare Sara che, dopo una serie di difficoltà, è riuscita a partire per il Sudafrica.