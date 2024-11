Lazio Dia torna a Roma | domani a Formello per la ripresa degli allenamenti

Leggi su Sportface.it

Boulaye Dia tornerà anelle prossime ore. Dopo l’esito negativo dei test sostenuti a Dakar per l’attacco di malaria che lo aveva colpito prima della partita contro il Burkina Faso, così come reso noto dalla Federazione calcistica del Senegal, l’attaccante biancoceleste è pronto a fare ritorno nella Capitale. “La S.S.comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata diil giocatore Boulaye Dia farà rientro a. Pertanto l’attaccante martedì sarà aper la”. Un buon segnale per Marco Baroni che attende uno dei calciatori più importanti di questo inizio di stagione., Diaper laSportFace.