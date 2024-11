Oasport.it - Jannik Sinner n.1 del mondo: quanti punti ha nel ranking ATP? Vantaggio enorme su Alcaraz e Zverev

ha vinto leFinals, imponendosi in maniera schiacciante nel torneo riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto sul cemento dell’Inalpi Arena di Torino, trionfando da imbattuto e senza concedere set agli avversari: dopo aver giganteggiato nel girone contro Alex de Minaur, Daniil Medvedev e Taylor Fritz, l’azzurro ha dettato legge anche contro Casper Ruud in semifinale e nuovamente contro Fritz nell’atto conclusivo.Il 23enne ha fornito una prestazione di autentica forza di fronte al proprio pubblico e ha così conquistato ben 1.500: questo è il bottino che veniva garantito al giocatore in grado di alzare al cielo il trofeo senza perdere un incontro (200per ogni affermazione nel round robin, 400 per il successo in semifinale e 500 per l’apoteosi in finale).