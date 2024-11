Terzotemponapoli.com - Italia-Francia: Problemi per Donnarumma, Vicario al suo posto

Manca poco al calcio d’inizio della sfida tra, che chiude il Gruppo A2 della Nations League. Tuttavia, un imprevisto ha colpito la squadra azzurra poco prima del match: Gianluigi, portiere titolare, non sarà della partita a causa di un virus intestinale. La sua assenza obbliga il commissario tecnico Roberto Mancini a effettuare una modifica dell’ultimo minuto nella formazione.La sostituzione diAldi, scenderà in campo Guglielmo, attualmente portiere dell’Empoli e uno dei volti emergenti del calciono. La sua convocazione si rivela decisiva per garantire un’alternativa valida a una delle pedine fondamentali della Nazionale, che sta attraversando un momento difficile in termini di risultati. La notizia è stata confermata dalla redazione di Sky Sport.