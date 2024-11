Ilveggente.it - Inghilterra-Irlanda, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

è una partita della sesta giornata della fase a gruppi dellae si gioca domenica alle 18:00:.Le numerose assenze non hanno placato la voglia di “vendetta” dell’, che giovedì scorso ha fatto il bello e cattivo tempo ad Atene, contro la Grecia, spazzata via con un netto 3-0. La selezione dei Tre Leoni doveva vincere con un ampio scarto per “cancellare” l’inattesa sconfitta di un mese fa a Wembley contro gli ellenici (1-2) e c’è riuscita senza grossi problemi: vantaggio di Watkins dopo soli 7?, poi gli uomini di Lee Carsley – l’ex selezionatore dell’Under-21 a gennaio passerà il testimone a Tuchel – hanno dilagato a fine secondo tempo, prima con un’autorete di Vlachodimos e successivamente con un gol del centrocampista del Liverpool Jones (in assoluto il migliore in campo).