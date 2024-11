Thesocialpost.it - Incidente mortale tra monopattini a Milano: perde la vita un 31enne

, viale Marche – Tragedia nella tarda serata di sabato 16 novembre. Un uomo di 31 anni ha perso lain seguito a untra dueelettrici avvenuto poco prima delle 23, all’incrocio tra viale Marche e viale Zara. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe provocato una caduta fatale con un violento colpo alla testa.La dinamica dell’La polizia locale di piazza Beccaria è al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Secondo una prima ipotesi, i due mezzi elettrici stavano percorrendo viale Marche quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono urtati. L’impatto ha fatto cadere ila terra. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di stabilizzare il ferito.