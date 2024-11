.com - Il potere della diversità, l’approfondimento con la Dottoressa Danyla De Vincentiis

Nuovo appuntamento con la Parent CoachDeche qualche giorno fa è intervenuta ai microfoni di Radio Roma per parlare di. Nella puntata di venerdì 15 novembre, infatti, laDesi è collegata online con la trasmissione tv “A Casa di Amici” con Giulia Capobianco per approfondire il tema.”La– esordisce la De– viene definita come ‘ciò che non è ne uguale, ne simile, ma quindi diverso’. Quindi viene vista in senso molto ampio, comprendendo il sesso, l’entità, la religione e chiaramente, sono tutte queste sfaccettature che possono definirsi diverse a livello sociale, a generare lastessa. Nel “Forrest Gump”, ad esempio, il diverso è divisivo. Divisivo a tal punto da creare una spaccatura: da una parte coloro che lo seguono iniziando a correre con lui nell’iconica scenapellicola, e dall’altra coloro che iniziano a parlarne male.