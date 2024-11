Ilfattoquotidiano.it - “Il momento più difficile con Rocco Siffredi? Quando ha rinunciato al porno. Era dipendente dal sesso, gli ho detto di tornare sul set”: lo confessa Rozsa Tassi

Ma come vive una moglie al fianco del divo delpiù famoso al mondo? Lo ha spiegatoal salotto di “Verissimo”: “Non è stato facilissimo, ma nemmeno. Ho sempre visto il suo come un lavoro qualsiasi. Siamo sempre stati come qualsiasi altra coppia, litigate comprese. Prima di conoscerenon sapevo nemmeno cosa fosse un filme lui non lo conoscevo nemmeno, invece,ci siamo incontrati, lui cominciava già a diventare famoso. Lui rimase un po’ di stucco e, poi, cominciò a corteggiarmi”.Ilpiùdel loro matrimonio?ha attraversato uncomplicato dopo l’addio al, rivelando di essere completamentedale di aver fatto cose extra matrimoniali di cui poi si è pentito. “L’ho vissuta male questa cosa perché non parlavamo più – ha rivelato Rosa a Silvia Toffanin – e lui mi aveva nascosto questo suo disagio e la fiducia è cominciata a venire meno.