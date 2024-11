Ilgiorno.it - I diritti dei bambini. Il compito in classe nel nome di Iqbal

In occasione dell’anniversario della Convenzione Onu suidell’Infanzia e dell’Adolescenza (sottoscritta il 20 novembre 1989), insegnanti, genitori e alunni dell’Istituto comprensivo Anzani) hanno ricordatoMasih, il bambino pachistano a cui è intitolata la scuola elementare, con uno spettacolo al teatro Manzoni.nacque in Pakistan in una famiglia molto povera, a quattro anni lavorava già in una fornace, a cinque fu venduto dal padre ad un venditore di tappeti per pagare un debito. Fu ucciso il 16 aprile 1995, a 12 anni, perché era già un attivista e si ribellava alla schiavitù e al lavoro minorile. Per questo divenne icona deinegati deilavoratori, contribuendo al dibattito sulla schiavitù mondiale e suiinternazionali dell’infanzia. Idi quinta hanno letto brani della storia die le sue riflessioni, altre classi hanno portato un tappeto, simbolo delle trame culturali presenti nella scuola.