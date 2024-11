Figc | premio Campanati all’arbitro francese Francois Letexier

Leggi su Sportface.it

Sul terreno di gioco dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano, prima del calcio d’inizio della sfida di Nations League tra Italia e Francia, Françoisha ricevuto ilinternazionale ‘Giulio’ come miglior arbitro di Euro 2024. In Germania il 35enneha diretto due match della fase a gironi, l’ottavo di finale Spagna-Georgia e la finalissima tra le Furie Rosse e l’Inghilterra, diventando il secondoad arbitrare l’ultimo atto dell’Europeo, nonché il più giovane a essere designato per una finale del torneo continentale. A consegnargli il riconoscimento, giunto alla sesta edizione, sono stati il presidente della LND Giancarlo Abete e il numero uno dell’AIA Carlo Pacifici, accompagnati in campo da Giorgio, figlio dell’ex arbitro e dirigente di FIFA e UEFA, alla guida dell’AIA dal 1972 al 1990, e dal presidente della sezione AIA di Milano Jacopo Ceccarelli.