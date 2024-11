Lanazione.it - "Emergenza abitativa, nodo prioritario"

Nonostante la ristrettezza di risorse economiche c’è bisogno di affrontare le situazioni abitative più critiche. Il sindaco Fabio Mini ha deciso di sostenere – e se sarà possibile in futuro anche di potenziarne l’impegno economico – questa critiictà così importante. I primi due atti che vanno in questa direzione riguardano proprio il sostegno al diritto alla casa; "Uscendo dalle logiche assistenzialiste che non ci appartengono, è indubbio che il diritto alla casa sia di fatto una questione fondamentale – spiega Mini – ed è altrettanto evidente che purtroppo alle volte non è possibile per tutti accedervi con le proprie forze. Fortunatamente a Castelfranco non abbiamo tantissime situazioni emergenziali, ma quelle che ci sono vanno gestite e sostenute in primo luogo nel rispetto delle fasce di popolazione più fragili".