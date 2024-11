Quotidiano.net - Elon Musk e il nuovo business: le case modulari

Roma, 17 novembre 2024 – E’ l’uomo del momento, secondo alcuni un visionario avanti di molti anni rispetto ai suoi contemporanei. Ha un patrimonio che Forbes stima in 318 miliardi di dollari, nessuno come lui al mondo. E’ difatti l’uomo più potente, avendo inciso notevolmente nella campagna elettorale che ha visto Donald Trump tornare ad essere il presidente degli Stati Uniti. Avrà un ruolo importante nel governo americano che si insedierà nelle prossime settimane, eppure tutto ciò a, padre di Twitter, pardon, di X, e di Tesla, non basta.IldiL’imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese e naturalizzato americano, si è lanciato neldelleprefabbricate, realizzate in collaborazione con la società Boxabl. L’innovazione sta intanto nel fatto che sono, ma belle, facili da costruire ma confortevoli.