Ilrestodelcarlino.it - Cesena, voglia di riscatto: "Verona alla portata"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oggi, alle 14.30, al Centro Sportivo di Martorano, ilCalcio femminile tornerà in campo nel campionato di serie B con l’intento di mettersi subito alle spalle il ko rimediato la scorsa settimana in trasferta contro il Genoa, terza forza del torneo. Le liguri avevano battuto le bianconere 2-0 e ora alle romagnole si presenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire, il match interno contro l’Hellas. La squadra veneta è a quota 7 punti, appaiata al penultimo posto in classifica con San Marino e Pavia, dunque in una situazione ben più delicata rispetto a quella del Cavalluccio: leti hanno messo in cassaforte 12 punti e sono settime in coabitazione col Chievo e il Brescia, reduci da una prima parte di stagione che ha anche regalato la sfida agli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Sassuolo, che milita in serie A.